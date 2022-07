Kédougou : Aminata Touré passe en revue les réalisations du président et lance un chantier de promesses.

À Kédougou ce dimanche, dans le cadre de sa huitième journée de campagne électorale à l'intérieur du pays, Aminata Touré s'est réjouie de l'état de développement et des réalisations du président Macky Sall dans la région de Kédougou. Pour la tête de liste nationale de BBY, Kédougou a changé positivement de visage, comparé aux années précédentes.



"Le président Macky Sall a beaucoup investi dans la région de Kédougou, à commencer par la réhabilitation du réseau routier. Voyager à Kédougou était difficile au fil du temps, lié à la mauvaise qualité de la route. Mais aujourd'hui on a constaté que tout est derrière nous. Pour le développement d'une ville, il faut des infrastructures et c'est ce que le président de la République a fait ici à Kédougou.



En terme d'agriculture beaucoup de progrès ont été réalisés ici par le président. Dix neufs fermes ont été réalisés ici. Sur le plan sanitaire cinq postes de santé ont été réalisés. En plus de cela, plus de 996 millions de financement de la DER ont été apportés aux femmes de la région pour les accompagner dans leurs activités. Parce que nous savons que ce sont des femmes travailleuses".



Par ailleurs, Aminata Touré annonce la construction très prochaine d'un centre de formation adapté aux besoins du marché du travail de cette région et la mise à disposition de 1.279 emplois dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Yi. "Le président Macky Sall n'a pas oublié la jeunesse. Parce qu'il considère que pour que le jeune ait accès à l'emploi, il lui faut une formation. C'est pourquoi, il a décidé de construire ici un centre formation et une maison de jeunesse, pour que nous ayons une jeunesse consciente.



Une jeunesse qui aime son pays, une jeunesse qui n'emprunte pas de pirogue pour migrer dans des pays où ils seront torturés. Pour le programme Xëyu Ndaw Yi, le président entend mettre à la disposition des trois départements de Kédougou presque 1.279 emplois", a promis Aminata Touré lors de son meeting départemental de Kédougou...