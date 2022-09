Kédougou/Affaire M. D. Diallo : les agents de santé ont été placés sous contrôle judiciaire.

Ce lundi 5 septembre 2022, le gynécologue et l'anesthésiste ont été inculpés pour homicide volontaire pour le bébé et involontaire pour la maman. Quant à l'infirmier, il est poursuivi pour complicité d'homicide volontaire pour le bébé et involontaire pour la maman. Ce retour au parquet s’est fait en présence d’un pool d’avocats.



Ces présumés coupables de la mort de Mami Doura Diallo rentrent cependant chez eux, mais ont finalement tous été placés sous contrôle judiciaire. Ils ont l'obligation de se présenter tous les 21 jours pour émarger afin de justifier leur présence à Kédougou au niveau du registre de contrôle du cabinet d'instruction.

Maitre Mohamadou Lamine Barry, avocat à la cour, dira que l'enquête vient de commencer et que « les bruits du dehors s'arrêtent au dehors, ici c'est que le temple de Thémis, ce n'est que le droit qui se dit. » Il est ainsi brièvement revenu sur la procédure judiciaire qu'il juge normale et que "ce lundi 5 septembre 2022 tout s'est bien passé ", a t-il dit.



La machine judiciaire est désormais mise en branle pour que la justice fasse son travail.