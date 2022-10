Kédougou / Accès à l’eau potable : le maire Ousmane Sylla obtient de la SONES l’installation de 100 branchements sociaux et débloque 23 millions pour des forages solaires.

La question de l’eau a toujours été au cœur des préoccupations de la nouvelle équipe municipale. Ainsi, dans le cadre de la lutte contre la soif et pour faciliter aux populations l’accès à l’eau potable, le maire de la commune de Kédougou, Ousmane Sylla, vient d’obtenir de la Sones l’installation de 100 branchements sociaux. Le maire a également pris l’engagement de réaliser des bornes fontaines et des bouches d’incendie.



La commune entend saisir les services compétents afin que ces réalisations se fassent dans les plus brefs délais. Dans le même registre, le maire Ousmane Sylla a posé un acte fort pour les habitants du quartier Ndiormi. En effet, l'édile a réalisé deux forages à hauteur de 23 millions, dont l’un avait été réceptionné au quartier Konghory, et le second a été réceptionné provisoirement ce samedi 08 octobre 2022 au quartier Ndiormi.



La cérémonie de réception a été présidée par madame la 4ème adjointe au maire Madioula Diawara, en présence de l’équipe municipale, les notables et les femmes dudit quartier. Ces vastes chantiers entrent dans le cadre du programme du maire dénommé « Kédoug‘Eau ».



Avec ce programme Kédoug’ Eau, le manque du liquide précieux sera bientôt un vieux souvenir pour la population de la commune de Kédougou...