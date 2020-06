Kédougou : « Les sociétés minières ne doivent pas seulement penser à leurs zones d'implantation » (Kikala Diallo, Président des maires)

Le président des maires de la région de Kédougou, par ailleurs maire de Dindéfélo, M. Kikala Diallo, invite les sociétés minières de la région à penser aux autres départements de la région. En effet, "aujourd'hui vu la cartographie des sociétés minières, on se rend compte qu’elles sont presque toutes dans le département de Saraya. De ce fait, c'est ce département qui bénéficie plus de leurs investissements que les autres que sont Kédougou et Salémata. Donc, nous lançons un appel solennel à ces sociétés à penser aussi aux autres", a dit Kikala Diallo.