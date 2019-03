Kébemer : la police annonce le démantèlement d’une bande de voleurs de moto-taxis

Trois jeunes membres présumés d’une bande de voleurs de moto-taxis opérant dans les localités situées le long de la Route nationale numéro 2, ont été arrêtés dans le cadre d’une opération menée par des hommes du commissariat urbain de Kébémer (nord), a appris l’APS, mercredi.

Les malfaiteurs présumés, âgés entre 17 et 23 ans, ont notamment été arrêtés dans le cadre d’une opération entamée dans la nuit de samedi à dimanche par la section de recherches du commissariat urbain de Kébémer, a expliqué le commissaire-adjoint, Mountaga Khouma, lors d’une conférence de presse.

L’arrestation des jeunes hommes a pu se faire grâce à des renseignements faisant état de la présence de l’un d’eux, à hauteur d’un carrefour de Kébémer. Le déploiement rapide sur place des éléments de la brigade de recherches a permis de l’arrêter et de le confondre, selon Khouma.

Il a ainsi avoué aux agents de police avoir volé le moto-taxi qu’il conduisait avant de révéler que ses complices avaient pris la fuite. Par le biais de la technique de l’appât, deux autres membres ont pu être par la suite arrêtés, a souligné le commissaire de police.



Deux membres présumés de la même bande sont activement recherchés, alors qu’une troisième personne a été mise aux arrêts à Thiaroye, dans la banlieue de Dakar, par des hommes du commissariat de cette localité, a précisé l’officier de police.



Les mis en cause présentés comme des récidivistes seront déférés au parquet au terme de leur garde à vue, a fait savoir Mountaga Khouma.