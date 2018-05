Kébémer : Saisie de 100 Kilogrammes de chanvre indien

Les éléments du Commissariat Urbain de Kébémer, ont réussi à saisir le lundi dernier pas moins de 100 Kilogrammes de chanvre indien. En effet, exploitant un renseignement anonyme faisant état d’un intense trafic de chanvre indien au marché hebdomadaire, ils se sont transportés sur les lieux et ont interpellé le nommé M. AÏDARA, en possession de deux (02) cornets de chanvre indien.

Interrogé sur la provenance de la drogue, ce dernier a cité son fournisseur, identifié sous le nom de C. SOW, berger de profession.

Les investigations menées ont permis d’interpeller le susnommé au « Daral » du marché en possession d’un cornet de chanvre indien.

Le nommé C. Sow est décrit comme étant un trafiquant notoire dans le secteur qui est souvent de passage à Kébémer.

La perquisition de son domicile a permis la découverte de deux (02) sacs conditionnés dont un entamé, le tout d’une quantité de cent (100) kilogrammes de chanvre indien et une paire de ciseaux.

Ils ont été placés en position de garde à vue pour détention et trafic de chanvre indien.

L’enquête suit son cours.