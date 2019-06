Kébémer : La coalition BBY ambitionne la conquête de la municipalité

À peine remplacé par décret présidentiel à la tête de la direction des mines et de la géologie, Ousmane Cissé a témoigné sa gratitude et sa reconnaissance au président de la République. Toutes les sections de l’APR du département de Kébémer se sont réunies autour de sa personne pour témoigner leur remerciement au Chef de l’État et lui renouvèlent leur confiance. Ensemble, à travers la personne du responsable républicain départemental, elles s’engagent davantage à l’accompagner dans sa politique de développement. Pour réussir le pari, la coalition Benno Bokk Yaakaar du département se fixe comme principal objectif la conquête de la municipalité. Ousmane Cissé invite, à cet effet, les acteurs à taire les divergences et à s’unir pour conquérir la commune en faveur de l’alliance présidentielle.