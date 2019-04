Kazu Rajab : Le témoignage de Me Madické Niang sur Serigne Fallou Mbacké

Mes chers compatriotes, aujourd’hui est célébré, un peu partout sur le territoire Sénégalais et dans le monde entier, le Grand Magal de Kazu Rajab qui commémore la naissance de Serigne Fallou Mbacké RTA, second khalife général des Mourides.



Serigne Fallou concentrait en sa personne toutes les caractéristiques qui sont l'attribut d'un homme de Dieu. Un grand guide, un immense "aalim" et un pur exégète sans aucun doute. Son histoire m’a profondément marqué et a rendu mon allégeance auprès de Serigne Touba, plus forte, plus pure et plus intense.



Cheikh Mouhamadou Fadel, a œuvré tout au long de sa vie, pour l’expansion de l’’Islam par sa dévotion au Tout-Puissant, ainsi que, par l’élévation du travail au rang de culte. Il a contribué à faire connaître les illustres récits de son vaillant père et guide, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassul.



En ce jour de commémoration, nous prions pour lui, pour qu’Allah le gratifie d’une lumière encore plus intense et plus éclatante auprès de son vénéré père et guide : Cheikh Ahmadou Bamba Khadimoul Rassoul.



Président Madické Niang