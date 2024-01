Karim chambre Amadou Bâ et Benno : « Bëgg Bëré, Bañ Bëré! »

Les sénégalais peuvent bien remercier le président de la République des Valeurs (RV)! Qu’est ce qui pourrait susciter cette réaction ? Disons qu’il est parvenu à activer cette fibre « méconnue » du candidat de la coalition K24. « Bëgg Bëré, Bañ Bëré » ( que vous le voulez ou non, vous allez faire face à notre candidature). S’exprimait ainsi le fils d’Abdoulaye Wade en s’adressant au candidat de Benno, l’accusant d’être à l’origine de ce débat sur sa nationalité française et qui est porté par Thierno Alassane Sall. Et cette expression de Karim Wade pourrait réduire au silence « ceux qui pensaient qu’il ne parle pas Wolof ». En effet, même si c’est une expression écrite, nombreux sont ceux qui s’attendent toujours à écouter ces mots en langue Wolof venant de Wade-fils. Vivement un élément audio de Karim Wade !