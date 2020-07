Karim Xrum Xax sur son état de santé en prison : « C’est vrai, j'ai eu deux malaises. Pourquoi je demande pardon... »

Les premiers mots que l'activiste et leader du mouvement « Nittu Deugg » République des valeurs a sortis en conférence de presse cet après-midi, sont des mots de remerciement à l'endroit de ceux qui n’ont ménagé aucun effort pour lui venir en aide et le soutenir durant son séjour carcéral. Karim Xrum Xax a également apporté des précisions sur son état de santé qui suscitait des interrogations. En effet, l’activiste affirme que « sa maladie a pris de grandes proportions c'est à dire, une ampleur que je ne voulais pas qu'elle atteigne. Avant même que je ne voyage, j'ai été à l'hôpital principal, donc, tout le monde savait que j'étais malade »



Donnant plus d'éclairages sur sa maladie, il poursuivra : « j'ai un régime à suivre. C'est vrai aussi, j'ai eu en prison deux malaises parce que l'alimentation en prison, ne me convenait pas ». Ainsi, l'activiste nous dira qu'avec ces mesures liées à la pandémie, notamment arrêter l'entrée et la sortie des vivres, il était « obligé de se conformer à ces exigences qui ne conviennent pas à son état de santé ».

Par ailleurs, en toute humilité, Karim Xrum Xax demandera pardon « parce qu' il a agi et parlé sous le coup de la colère ». Même s'il avait été condamné pour « provocation à un attroupement armé et outrage à un agent », le leader de Nittu Dègg des valeurs soutient qu'il pardonne et demande aussi pardon à tous les sénégalais, aux forces de l'ordre et à tous ceux qui l'ont soutenu en précisant devant la presse qu'il n'a jamais tenu des propos injuriers à l'endroit de quiconque, même s'il réaffirme son engagement à poursuivre son combat pour la justice et l'égalité.