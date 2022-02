Karim Wade s’adresse aux Lions : « Vous avez gravé à jamais vos noms dans l’histoire du Sénégal »

Comme tous les responsables politiques du pays, Karim Meïssa Wade s’est adressé aux Lions du Sénégal après leur consécration continentale.

Selon Wade-fils, « cette victoire met indiscutablement du baume au cœur de tous les sénégalais et vous avez gravé à jamais vos noms dans l’histoire du Sénégal. Soyez-en remerciés chers Gaindés »



Toutefois, comme pas mal de Sénégalais, il fait partie de ceux qui ont vécu cette finale sous haute pression. « Face à un adversaire déterminé et un public sénégalais exigeant, vous avez su relever le défi et je voudrais vous en féliciter chaleureusement. Mes félicitations vont aussi à mon frère et ami Aliou Cissé, votre coach dont je salue la rigueur et la persévérance et à l’encadrement technique qui a su garder son sang froid malgré un premier tour difficile », dit-il.



Poursuivant, il précise que « c’était assurément mal vous connaître, ignorer votre esprit d’abnégation. Vous avez apporté la preuve qu’il n’y a pas de fatalité, que chacun, à sa place, dans sa vie et dans son métier, peut changer le cours de l’histoire », conclut-il avant d’adresser ses félicitations à la fédération et à l’État du Sénégal.