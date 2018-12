Karim Wade, l’Arlésien

Depuis des mois les karimistes n’en finissent pas d’attendre leur leader qui aura annoncé son retour par toutes les formes de communication connues du genre humain: par moult missives, par video muette puis par plateforme virtuelle ensuite par audio. Karim Wade aura visité tous les canaux de communication pour maintenir l’intérêt de ses affidés. Presque tous, sauf évidemment le canal le plus achevé et le plus efficace: le face à face! Après le flop émotionnel du lancement de sa plateforme virtuel qui a déclenché l’ire de ses propres partisans le réclamant désormais en chair et en os, l’ancien pensionnaire de Rebeuss a rapidement tenté de redresser la barre en se faisant entendre des siens par audio. C’est à croire que Karim Wade veuille réécrire la nouvelle

d’Alphonse Daudet «L’Arlésienne » où le marié las d’attendre la mariée d’Arles sombra dans le désespoir. Karim Wade n’est rien d’autre que l’Arlésien de ses partisans qui n’en finissent pas de se languir. Tout a été fait pour entretenir leur flamme mais là le temps manque, la panoplie des astuces s’amenuise. Il est temps que ses aficionados comprennent que Karim Wade s’est joué d’eux car même le coordonnateur national du PDS Oumar Sarr a dû donner sa langue au chat aujourd’hui en avouant que seul Karim Wade himself peut annoncer sa date de retour. Celui qui doit à notre fisc 138 milliards suite à sa condamnation pour enrichissement illicite amuse sa galerie et hélas celle aussi d’un parti historique comme le PDS qui mérite mieux que le remake de mauvais goût de la pièce de Daudet.



Cheikh Ndiaye

Responsable APR-Grand Yoff

Conseiller à la Présidence