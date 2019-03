Karim Wade débouté par la Cour de Justice de la CEDEAO : Le collectif des avocats de l’État salue la décision

Hier 4 mars 2019, la Cour de Justice de la CEDEAO a déclaré mal fondées les demandes de Karim Meïssa Wade et l’a débouté purement et simplement. Pour rappel, le 21 février passé, la Cour se prononçant sur l’invalidation des candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade, avait rejeté la demande introduite par l’ex-maire de Dakar. La CEDEAO, dans l'arrêt qu'elle a rendu hier, dit clairement que les demandes de Wade-fils sont mal fondées et que l'État du Sénégal a respecté l'ensemble de ses droits.

Cette décision, selon le collectif des avocats de l’État « tout comme celle qui a été rendue dans l’affaire État du Sénégal contre Khalifa Ababacar Sall, constituent d’excellentes décisions qui consacrent la victoire du Droit sur les accusations sans fondement contre la Justice sénégalaise ». À ce titre, de telles décisions, indique le collectif, sont à saluer et témoignent de l’État de Droit de notre pays.