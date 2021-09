Karim Khan, procureur de la CPI : « L’Etat Islamique, ça n'a rien à voir avec l'Islam, on se rend compte que c’est plutôt du terrorisme »

Les djihadistes de l'Etat islamique justifient leurs actes par la loi coranique. Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) n’est pas d’accord.



« L’Etat Islamique, ça n'a rien à voir avec l'Islam, on se rend compte que c’est plutôt du terrorisme », a affirmé Karim Khan, à sa sortie d’audience ce samedi au palais de la République.



Il dit avoir visité des pays comme l'Irak, le Niger et la sous-région, où « on est en train de semer, actuellement, un soi-disant Etat Islamique ». « Il est important qu’il ait des pays comme le Sénégal, où le respect des droits humains est sacré », estime-t-il.



Selon le procureur de la CPI, le Sénégal est un pays où quelle que soit votre confession, vous avez le même traitement du point de vue de la loi.