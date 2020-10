Karaté / Petites catégories : Le tournoi du Kumité virtuel démarre ce samedi.

À partir de ce samedi 24 octobre, se tiendra le tournoi de karaté Kumité virtuel. Un tournoi réservé aux petites catégories, les U12 (10-11ans), U14 (12-13 ans), et aux U16, a précisé le secrétaire général de la fédération sénégalaise de Karaté, Sensé Pierre Gomis.



Pour prendre part à ce Kumité virtuel réservé aux petites catégories, les candidats filmeront leurs démonstrations avant de les envoyer au jury. Une initiative qui s’inscrit dans la politique de détection, de formation et de promotion des jeunes karatéka en perspective des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar2026.



Les conditions de participation ont été simplifiées puisqu’il suffira de présenter un équipement complet (Katategi, ceinture, gants et protège-pieds.) en plus d’une ampliation d’informations complémentaires sur l’âge et le sexe des candidats. Un enrôlement qui se fera en ligne, avec comme date limite ce jeudi 22.