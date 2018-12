Kara Mbodj : « Si on ne m’appelle pas pour la CAN 2019... »

Pas convoqué en équipe nationale du Sénégal depuis le mondial 2018 en Russie, Kara Mbodj rappelle son dévouement pour la sélection et laisse filtrer une certaine amertume du fait de sa situation actuelle avec les lions.

En effet, après une longue blessure avant la coupe du monde, le défenseur du FC Nantes a eu la chance d’y participer, mais depuis lors il ne fait plus partie des listes. « J’ai vu que cela fait pas mal de matches que je ne suis pas appelé... Je n’ai rien à dire sur ça. L’essentiel est que j’aime mon pays et que j’ai tout donné à cette équipe nationale, j’ai toujours honoré le maillot national, je n’ai jamais déçu. Je pense que j’ai toujours donné satisfaction quand j’ai été aligné. Ce qui se passe, je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, je travaille, après on verra », tonne-t-il.

Malgré tout, le vice-capitaine prend les choses avec philosophie et « continue à travailler ». Il estime qu’il ne serait pas non plus un drame s’il n’est pas convoqué pour la Can 2019.

« Non j’ai joué deux CAN (ndlr: 2015 et 2017) et j’ai été parmi les meilleurs sénégalais. Je suis prêt pour mon pays, si on ne m’appelle pas, il y a d’autres joueurs qui vont faire le travail. Je suis un compétiteur et j’ai envie de faire quelque chose pour mon pays, mais ce n’est pas moi qui décide... ».

Toutefois, on sent une certaine amertume... « l’essentiel est qu’en sélection, j’ai toujours tout donné. J’ai toujours mis les intérêts du Sénégal en avant. Il s’est passé des choses... j’ai trop de choses dans le cœur que je ne peux pas dire. Je ne vais pas rentrer dans les détails ».