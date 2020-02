Kaolack : les techniciens de l'agriculture décrètent à partir d'aujourd'hui un mot d'ordre de grève de 72 heures renouvelables

Les techniciens de l'agriculture ont démarré à partir d'aujourd'hui un plan d’action de trois jours d’arrêt de travail sur toute l’étendue du territoire national.Le SYNTTAS a décidé de suspendre les opérations de certification notamment celles des semences, les rapports hebdomadaires, le suivi de la campagne de commercialisation etc, pendant toute la durée de sa grève, selon son secrétaire général, Samba Gaye.Ses membres déplorent leur niveau de rémunération, les techniciens de l’agriculture notamment, qui perçoivent moins de 150.000 francs CFA ‘’toutes indemnités prises en compte’’, et moins de 300.000 pour les ingénieurs et les agents du ministère de l’Agriculture. En plus, une indemnité de logement leur avait été promise lors d’une rencontre avec leur ministre de tutelle, mais cette promesse n’est pas encore tenue...