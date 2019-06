Kaolack / ZAC de Sing-Sing : Plus de 3.000 personnes exigent leurs titres de propriété

La tension est vive au niveau de la Zac Sing-Sing de Kaolack. Ce matin, les membres de l'Union Régionale des Coopératives d'Habitat et de Construction de Kaolack (URECHACK), y ont organisé un grand rassemblement pour exiger qu'on leur octroie leurs titres de propriété. " Les coopératives ont versé leur contribution à la Banque depuis plusieurs années. 2019 tire à sa fin alors que le Chef de l'État avait affiché sa volonté d'en faire une année sociale. Nous pensons qu'une année sociale commence par le règlement de tous les contentieux sociaux comme le nôtre", a argué le secrétaire général de cette union, Mr Almamy Barro Fall.



À Kaolack, le projet démarre avec une première tranche aménagée sur une superficie de 25 ha, celle-ci devra être suivie d'une deuxième et d'une troisième tranche qui devront couvrir les 120 ha alloués au dit projet, a informé le président de l'URECHACK, Mr Boubacar Ndiaye.



Ainsi, les premiers travaux qui ont été réalisés dans cette zone, concernent l'aménagement d'un terrain viabilisé avec des routes, de l'électricité et de l'eau. " L'État a prévu un deuxième lycée dans cet endroit, un stade municipal, un lac artificiel, un parc boisé, entre autres. Toutes ces réalisations ont été faites, mais l'urgence pour nous, c'est la mise à disposition des titres de propriété aux ayant-droits", a renchéri le secrétaire général.