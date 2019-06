Kaolack / Yakham Mbaye sur la conférence de presse du CRD : « Ce que j'ai dit concernant contre Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, je m'attendais à ce qu'ils saisissent cette occasion pour se prononcer là dessus... »

Venu à Kaolack pour recevoir des condoléances à la suite du rappel à Dieu de sa sœur aînée, l'ancien secrétaire d'Etat à la communication, s'est encore prononcé sur l'affaire BBC-Aliou Sall et la conférence de presse qui a été animée hier par les membres du Congrès de la Renaissance Démocratique (CRD). Yakham Mbaye de s'interroger sur le silence de Abdoul Mbaye et Mamadou Lamine Diallo, après sa sortie indexant ces derniers d'être trempés depuis des années dans des histoires d'or. " Je suis un citoyen comme eux, ils ont porté de fausses accusations contre Aliou Sall, moi je n'ai pas porté de fausses accusations, j'ai rappelé des faits, j'ai dit des choses qui les disqualifient de leur posture de pouvoir donner des leçons de morale et de bonne gestion aux Sénégalais et au président Macky Sall. Ils ont occulté tout çà. C'était une occasion pour dire que, tout ce que Yakham Mbaye a dit nous concernant est faux…"