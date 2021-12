Kaolack / Xëyu Ndaw Yi : le ministère de l'environnement et du développement durable lance un atelier de formation pour les jeunes recrutés.

Le ministère de l'environnement et du développement durable (MEDD) a lancé ce mardi à Kaolack, un atelier de formation au profit des jeunes recrutés dans le cadre du programme Xëyu Ndaw Yi (volet environnement). Ces auxiliaires des agents assermentés de l'environnement et des eaux et forêts ont été ainsi imprégnés de ce qui concerne les rouages de l'État, de la République, de l'administration, mais aussi du bon comportement à adopter en tant que représentants de l'État tout en respectant tous les citoyens.

À rappeler que dans le volet environnement, sur instruction du président de la République, le MEDD a recruté 10.000 jeunes dans le domaine des emplois verts. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, en présence du secrétaire général du MEDD, Amadou Lamine Guissé, des autorités administratives et locales...