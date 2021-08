Au moment où ces lignes sont écrites, les délégations des deux pays sont en train de faire le tour des domiciles des victimes de l'accident de la semaine dernière.



Et il est ressorti des différents discours, les relations entre les deux pays. À en croire les ministres des transports des deux pays et celui des maliens de l'extérieur et de l'intégration, " Le Sénégal et le Mali, c'est un seul peuple dans deux États. Et que le Mali est dans le cœur des sénégalais comme le Sénégal est dans le cœur des maliens..."



Le ministre Mansour Faye a remercié la délégation malienne d'avoir fait le déplacement pour présenter leurs condoléances aux familles des victimes de l'accident à hauteur du cœur de ville de Kaolack.



De son côté, la délégation malienne a invité la communauté malienne établie au Sénégal "à respecter les lois du Mali et à se conformer aux us et coutumes du Sénégal" (leur pays d'accueil).



Après avoir présenté leurs condoléances, la délégation malienne comme celle du Sénégal, ont mis à la disposition de chaque famille de façon symbolique des enveloppes financières en guise d'appui (Diakhal).



Pour rappel, l'accident tragique a coûté la vie à 04 personnes : Gilbert Diouf, Mariama Camara, Abdoul Rahmane War et Ndiaga Ndao. La rescapée, Sawdiatou Ba, en est sortie avec des égratignures...