Kaolack / Visite dans les zones inondées : Le mouvement " le réveil Kaolackois" remercie le président Macky Sall d'avoir déclenché le plan Orsec et promet d'apporter sa contribution.

Les membres du mouvement " le réveil Kaolackois" ont visité les zones inondées et inondables de la commune de Kaolack. Conduisant la délégation, le président de cette structure, Papy Gaye, a manifesté son regret d'avoir vu les populations de Khakhoun, Passoire, Tabagoye etc, vivre sous la hantise des eaux. Mr Gaye s'est toutefois réjoui d'avoir entendu le chef de l'État prendre la décision de déclencher le plan Orsec afin de sortir les sinistrés de l'eau. Le patron du mouvement " le réveil Kaolackois" n'a pas manqué de remercier le président Macky Sall pour sa confiance renouvelée à l'endroit du ministre de l'intérieur, Aly Ngouille Ndiaye. Avant de terminer, il a lancé un appel à l'ensemble des bonnes volontés et promis d'apporter prochainement sa participation dans la lutte contre les inondations à Kaolack...