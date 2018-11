Kaolack : Vers une dynamisation des relations d'affaires entre les investisseurs indiens et la chambre de commerce de Kaolack.

Ce forum est le premier du genre tenu dans le bassin agricole. Il s'agit d'une rencontre d'échanges sur les relations d'affaires entre l'Inde et le Sénégal. L'axe Sénégal /Inde devient ainsi plus que jamais fluide à travers cette rencontre de Kaolack qui a réuni des investisseurs Indiens et des opérateurs économiques de la ville de Mbossé.

Cette rencontre marque ainsi le point de départ d'une coopération fructueuse entre Kaolack et l'Inde. L'ambassadeur de l'Inde au Sénégal qui a conduit la délégation des investisseurs, donne déjà une idée des opportunités que ces industriels peuvent offrir à la région, non sans souligner l'attractivité du Sénégal qui explique la ruée de bon nombre d'investisseurs. Ce qui fait dire au gouverneur de la région Al Hassane Sall que les hommes d'affaires de l'Inde ont fait le choix opportun en venant à Kaolack non sans saluer l'initiative prise par le président de la chambre de la commerce, d'agriculture et d'industrie de Kaolack à travers cette venue de groupes d'investisseurs indiens.