Kaolack : Vers la mise en place des journées économiques du terroir.

La Foire internationale de Kaolack, au-delà d'être un simple rendez-vous d'échanges commerciaux, va aboutir à l'organisation des journées économiques du terroir. Une annonce du président du comité d'organisation de la Fika. En effet, lors de son allocution à l'occasion de la cérémonie officielle marquant le démarrage de la 4ème édition de la foire internationale de Kaolack, Serigne Mboup a annoncé que la Fika ne sera plus une simple opportunité de faire des affaires pour une période donnée, mais elle sera un déclic pour la tenue de journées économiques du terroir. Une façon, selon le président de la chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack qui confie que ce nouveau procédé va aider nos localités à se développer et à tirer profit de leurs potentialités économiques.