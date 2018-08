Kaolack : Vers la création d'un cadre de concertation autour de Serigne Mboup

L'idée émane du président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaolack. Serigne Mboup, qui a assisté au rendez-vous traditionnel initié par celui auquel il a succédé à la CCIAK, a d'abord magnifié ce geste de El Hadji Idrissa Gueye, qui, à chaque lendemain de Korité et de Tabaski, rassemble à son domicile toutes les autorités économiques, religieuses, coutumières, politiques et même la presse locale pour discuter des questions concernant le développement de la région. Serigne a par la suite félicité les différentes autorités de tout bord pour les efforts consentis à l'endroit de Kaolack avant de les inviter à la création d'un cadre de concertation qui permettra de mieux fédérer leurs forces en vue de réfléchir à des stratégies pouvant rendre à la région son lustre d'antan. Une idée qui ne laisse pas insensible le gouverneur de la région. Ce dernier a aussi pris part à cette rencontre prenant l'engagement d'accompagner les opérateurs économiques du Saloum dans tous leurs projets.