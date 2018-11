Kaolack : Vers l'organisation d'une conférence nationale du réseau des enseignants de l'Apr pour l'investiture du candidat Macky Sall.

Conformément à la décision prise par le leader de l'Alliance pour la République lors du Secrétariat exécutif national du parti, consistant à organiser une conférence nationale dans toutes les structures de sa formation pour son investiture, le réseau des enseignants de l'Apr dirigé par Youssou Touré est en pleins préparatifs pour l'organisation de son événement.

Ainsi, une mission a été dépêchée à Kaolack, lieu choisi pour abriter leur convention pour l'investiture du candidat Macky Sall avant le 1er décembre. Cette réunion de Kaolack fait suite à une rencontre nationale du réseau tenue à Dakar.

La délégation dirigée par le coordinateur national adjoint, Amath Suzanne Camara, est venue à Kaolack pour s'enquérir de la situation sur place et régler les modalités de l'organisation.

La manifestation qui se veut nationale, sera une occasion pour les participants d'échanger et de partager sur les réalisations de leur mentor. Cette rencontre sera aussi un moment de mobilisation et d'animation du parti, une façon pour les membres du réseau de raffermir leurs liens et de mieux engager la bataille présidentielle, a déclaré Amath Suzanne Camara, pour finir...