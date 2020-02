Kaolack / Ussein : Les professeurs réclament l'audit de la gestion du Recteur.

Le torchon brûle entre l'administration de l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass et l'administration. En conclave ce mardi à Kaolack, ces derniers ont fustigé le management du recteur et interpellent l'État sur cette situation.



"La première décision, c'est qu'on aille vers l'application du décret de création de l'université du Sine-Saloum El Hadj Ibrahima Niass. Ce décret date de 2013 et jusqu'à présent l'université est fonctionnelle et les organes que ce décret a nommés ne sont pas mis en place. Ce décret dit que l'université a comme organe le conseil d'administration, le conseil académique, le recteur et le conseil de gestion. À part le recteur, aucune de ces structures n'existe ici…", a informé le coordinateur du Saes à l'Ussein, Karalan Sy.



Avant de poursuivre : " Il y a aussi l'absence de décret d'organisation et de fonctionnement de cette université. Elle fonctionne sans décret d'organisation et de fonctionnement. L'autre décision, c'est que l'audit de l'université soit fait parce que cette université fonctionne dans l'opacité. On a besoin de savoir comment les ressources ont été allouées à la fois ressources humaines comme ressources financières, on a aucune information là dessus…". Et de conclure " L'autre décision c'est qu'on ne fera pas cours ailleurs sinon dans le domaine universitaire comme nous indique la loi sur les franchises universitaires, qui dit que les enseignements doivent se faire dans le domaine universitaire et pas ailleurs…"