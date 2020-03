Kaolack : Une journée de "Thiant" dédiée à Serigne Abdourahmane Fall Tilala.

Le 14 mars est désormais la date qui été retenue à Kaolack pour la journée consacrée à Serigne Abdourahmane Fall Tilala. Cet après-midi, le petit-fils de Serigne Bassirou Mbacké, a confirmé le non report de cet évènement religieux qui sera un moment de prières et de récitals du Saint Coran et des Khassaides de Serigne Touba pour le repos de l'âme du défunt. Organisée auparavant par un des talibés de Serigne Abdourahmane Fall Tilala, Serigne Modou Guissé, la journée occupera une place importante dans l'agenda de la ville de Kaolack. D'ailleurs, elle entend enregistrer la présence de l'ensemble des personnalités du pays...