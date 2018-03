Kaolack : Une centaine de femmes détectées du cancer du col de l'utérus

Les actions de solidarité à l'occasion de la journée dédiée aux femmes se poursuivent dans le Saloum. En effet, les membres du mouvement Kaolack Nouvelle Vision (KNV) avec à sa tête le président Ahmed Yousseph Bengelloun, ont investi les quartiers périphériques de la capitale du Saloum pour des actions de bienfaisance en faveur des populations et prioritairement la gent féminine, en ce mois de mars synonyme de promotion des femmes. Ce week-end, les femmes du quartier de Sam et les districts de cette zone éponyme et de Dialègne ont bénéficié de cette initiative lors d'une journée de détection gratuite du cancer du col de l’utérus, en plus de lots d’équipements et de matériel médical offerts aux deux structures sanitaires précitées.







Venu présider la conférence publique sur le thème " Rôle et place de la femme dans le Programme Sénégal Emergent", en marge de cet élan de solidarité, le ministre de l'urbanisme, de l'habitat et du cadre de vie a indiqué : " C’est la 4 ème fois que je viens présider des manifestations de ce genre dont le jeune responsable de KNV est l’initiateur. Avec son mouvement, il intervient dans des secteurs essentiels dans la politique du président Macky Sall, à savoir le social avec l’aide aux sinistrés, l’éducation avec la réhabilitation et l’équipement de salles de classe, dans la santé avec des consultations médicales gratuites et aujourd’hui dans l’appui des organisations féminines dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. »







Ainsi, la conférencière Mme Ndèye Khady Guèye Sanokho qui a introduit le thème, a pour sa part mis en exergue le rôle de fer de lance des femmes dans la mise en œuvre de cette option stratégique du gouvernement pour assurer un développement économique et social durable pour le Sénégal. L'initiative médicale a par ailleurs permis de consulter une centaine de personnes dont 5 diagnostiquées positives.