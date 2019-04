Kaolack: Un prévenu condamné à dix ans de travaux forcés pour trafic international de drogue

La Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaolack (centre) a condamné lundi à dix ans de travaux forcés un homme d’une trentaine d’années reconnu coupable de trafic international de drogue, a constaté l’APS.

Le prévenu comparaissait devant la barre de la Chambre criminelle du TGI de Kaolack pour notamment « association de malfaiteurs et trafic international de drogue ».

Il avait été arrêté le 28 octobre dernier à Keur Ayib (frontière avec la Gambie) en possession de 13 kilogrammes de chanvre indien dissimulés dans un sac de voyage.

Ses dénégations et les arguments de son avocat n’ont pas convaincu le président du tribunal qui a suivi le réquisitoire du ministère public.

Cette condamnation est assortie d’une amende de 2 millions de francs.

Le tribunal a également ordonné la destruction de la drogue placée jusque-là sous scellé.

Cette affaire fait partie des huit inscrites au rôle de l’audience du mois d’avril de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance de Kaolack, ouverte lundi et qui doit se poursuivre jusqu’à vendredi.

Elle devrait permettre à la Chambre criminelle de vider des affaires de vol, d’assassinat, d’association de malfaiteurs et trafic international de drogue.