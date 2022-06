Kaolack : Un jeune marabout interpellé pour avoir envoyé des audios et des photos obscènes à des femmes mariées.

M. El Thiam est dans de beaux draps! En effet, le jeune marabout habitant Médina Baye, a été interpellé par les hommes en bleu pour avoir envoyé des audios et des images obscènes à des femmes mariées.



Les premiers faits se sont passés le 04 juin où M. El Thiam, né le 29 septembre 1987 à Kaolack a daigné envoyer des messages à une dame habitant hors de Kaolack dans le but de l'inviter à une partie de jambes en l'air.



Informant son mari de ce fait délictuel, la dame a finalement décidé de porter plainte et les moyens de géo-localisation aidant, le présumé coupable a été trouvé à Kaolack où il a été interpellé et placé en garde à vue.



M. El Thiam est par ailleurs multirécidivsite car plusieurs autres victimes ont été dénombrées dans son téléphone via les réseaux sociaux. Dans son compte WhatsApp, au lieu de faire correctement son métier de marabout, il encouragait les femmes mariées à quitter leurs époux et accepter de se marier avec lui. Dans ses messages, il leur promettait monts et merveilles notamment une partie de jambes en l'air de plus de 30 minutes, assortie d'autres promesses inexplicables par respect à nos lecteurs.



La plupart de ses victimes ont été ferrées sur Tik-Tok dans lequel M. El Thiam se présente comme un marabout qui fait des incantations pour aider ses clientes à attirer les bonnes grâces de leurs époux à travers ce qu'on appelle en wolof le "Nob".



Au moment où ces lignes sont écrites, M. El Thiam est entre les mains des hommes en bleu...