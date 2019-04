Kaolack : Un employé d'une importante Ong, déféré pour usage de faux

À Kaolack, un employé de "Usaid Clusa" du nom de K. Diaw et deux de ses complices, ont été interpellés par la brigade de recherche du commissariat d'arrondissent de Ndorong avec de faux documents (extraits et autres bulletins).

Lesdits documents sont entre autres des extraits, des bulletins de notes, des diplômes, des déclarations et quittances des douanes, un cachet du secrétaire général de l'IA de Kaolack, des cachets d'écoles privées basées à Kaolack et Dakar.



La police aurait trouvé dans la chambre de K. Diaw un matériel informatique composé d'ordinateurs, d'imprimantes etc...



Déférés au parquet de Kaolack, ils sont poursuivis pour usage de faux...