Kaolack : Un cas de Dengue détecté aux abattoirs

L'Institut Pasteur de Dakar vient de confirmer un cas de Dengue au site sentinelle des abattoirs de Kaolack.



À travers une circulaire, il est indiqué que " la période d'hivernage est connue pour une accentuation des facteurs socio environnementaux avec un risque accru des maladies telles le paludisme, la dengue, les maladies diarrhéiques etc...



Cet après-midi, la région médicale de Kaolack a organisé une conférence de presse pour revenir sur ce type de cas de Dengue (type séro 2, moins grave) et les interventions qui sont en d'être effectuées sur le site pour stopper la propension de la maladie.



L'autorité a demandé aux services sanitaires de Kaolack de prendre toutes les dispositions nécessaires pour renforcer la surveillance épidémiologique à tous les niveaux, renforcer les capacités des professionnels, sensibiliser les communautés et les autres sectoriels...