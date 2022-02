Kaolack : Un camion prend feu à la rue Dallois... Un fumeur serait à l'origine.

Un camion chargé de caisses de boisson et de boîtes de lait a pris feu tout à l'heure à hauteur de la rue Dallois (marché central de Kaolack).



Des témoins trouvés sur les lieux, nous ont fait savoir qu'un fumeur avait jeté son mégot de cigarette non loin du lieu où le camion était stationné pour décharger sa cargaison.



Il a fallu donc l'intervention musclée des pompiers pour maîtriser le feu qui a failli emporter les cantines de fortune installées ça et là...