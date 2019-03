Kaolack : Un camion malien fou tue un charretier, sa femme et leur cheval

L'accident s'était produit avant hier à hauteur de la commune de Kahone.



En effet, un camion malien en provenance de la sous-région, avait heurté la charrette que conduisait le sieur Didecor Marone. Le bilan avait fait état de deux morts sur le coup; le charretier et son cheval rendirent l'âme sur place, à cause de la brutalité du choc.



Le même bilan s'est toutefois alourdi hier dans l'après-midi. Car, l'on nous apprend que l'épouse du défunt charretier qui avait été admise aux urgences à l'hôpital de Kaolack, a finalement succombé à ses blessures. Seynabou Ndiaye a ainsi rejoint son époux en laissant sa famille dans l'émoi et la consternation...