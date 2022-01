Kaolack : Top 6 des personnalités qui se sont distinguées au courant de l'année 2021.

Comme à l'accoutumée, Dakaractu s'est intéressé une fois de plus aux personnalités politiques, économiques, administratives, sanitaires etc, les plus en vue à Kaolack au courant de l'année 2021. Ces dernières ont été choisies dans une longue liste d'hommes et de femmes, tous participant dans une certaine manière au développement de la commune et de la région de Kaolack. Nos critères de sélection sont basés sur les efforts de chacun d'entre eux dans le social, dans les secteurs de la santé, de l'économie, de l'administration pour ne citer que ces différents points.