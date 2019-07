Kaolack / Tabaski 2019 : Plus de 50.000 moutons attendus dans le Saloum

Les préparatifs vont bon train pour la fête de l'Aïd El Kébir. Dans le Saloum, les autorités administratives et les acteurs de l'élevage ont déjà une idée sur le nombre de moutons attendus cette année pour satisfaire correctement la demande des populations.

Du coup, la première estimation s'élève à plus de 50 mille têtes réparties dans les différents points de vente normalisés des 03 départements (Guinguinéo, Kaolack et Nioro du Rip). D'emblée, des mesures ont été annoncées pour une bonne organisation de ce commerce, y compris l'aspect hygiène et sécurité...