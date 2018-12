Kaolack-Soutien à Macky Sall : El Hadji Pape Babacar Gueye lance le Mouvement pour l'émergence Gem sa Bop Jarin sa Gox

Le stadium Lamine Gueye de Kaolack était ce dimanche 23 février 2018 le point de convergence de plusieurs amis, sympathisants et proches de El Hadj Pape Babacar Gueye, du nom de ce responsable politique de Kaolack souteneur du leader de l'Alliance pour la République. Il s’agit, en fait, du lancement des activités du mouvement Gem sa Bop Jarin sa réw. Au-delà de Kaolack, des sympathisants et adhérant sont venus de Dakar et de Mbour pour assister à cette cérémonie. Le Mouvement pour l'émergence Gem sa Bop Jarin sa Gox a ainsi décliné sa feuille de route qui s'articule autour de deux points. Il est question d'abord de travailler d'arrachepied pour le développement du Sine Saloum et ensuite d’un compagnonnage avec le président de la République Macky Sall pour participer à sa réélection en février 2019 et dès le premier tour. C'est en substance ce qu'on peut retenir de la déclaration du président de ce mouvement. El Hadj Pape Babacar Gueye et son équipe ne comptent pas s'arrêter à de simples slogans, puisqu’ ils ambitionnent dès les premier jour de l'année 2019 de poser un premier jalon qui consiste à entamer plus tôt que prévu leur opération de chasse aux voix pour mieux réconforter et donner de l'assurance au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pour se faire, le tête de file du Mouvement pour l'émergence Gem sa Bop Jarin Sa Gox entend mettre à contribution tous les membres et sympathisant de sa structure. Selon El Hadj Pape Babacar Gueye, le bien-fondé de son soutien au président Macky Sall s'explique par les nombreuses réalisations notamment en milieu rural. « Nous avons vu le PUDC qui a fini de désenclaver beaucoup de zones jadis inaccessibles. Nous pouvons citer la mécanisation de l'agriculture qui est devenue une réalité », se réjouit-il. Et comme si cela ne suffisait pas, M Gueye vante également les mérites des bourses de sécurité familiale, le Plan sésame, la Couverture maladie universelle ainsi que la carte d'égalité des chances concernant les personnes vivant avec un handicap.



Ce meeting de lancement des activités de ce mouvement a enregistré la présence de plusieurs responsables politiques de la région de Kaolack notamment El Hadj Malick Gueye, président du mouvement And Souxali Sine Saloum, ainsi que son coordonnateur Ibrahima Faye. Tous se sont engagés à travailler la main dans la main pour travailler à la réélection du président de la République Macky Sall au soir du 24 février 2019.