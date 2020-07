Kaolack / Situation épidémiologique : 79 cas positifs dont 42 issus de la transmission communautaire.

La situation épidémiologique de la région de Kaolack s'affiche comme suit : 79 cas positifs ont été dénombrés depuis le début de la pandémie avec notamment 42 cas issus de la transmission communautaire. Parmi les patients hospitalisés à l'hôpital régional de Kaolack et celui de Kaffrine, 33 sont guéris et 40 sont actuellement sous traitement.



Ce mardi 14 juillet 2020, 07 prèlevements ont été reçus dont 01 positif. Et il s'agit d'un cas communautaire dans la commune de Kaolack. À noter que 5 personnes sont déjà décédées de la covid-19...