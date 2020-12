Kaolack : Sit-in des agents de la Poste pour exiger de meilleures conditions de travail.

Un sit-in a été tenu ce matin devant les locaux de la Poste de Kaolack par les travailleurs de ladite institution. Face à la presse, les postiers ont mis en exergue les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans le cadre de leur travail. Celles-ci ont pour noms : difficultés financières exacerbées par un manque criard de trésorerie dans les bureaux de poste ; baisse continue du chiffre d'affaires, désaffection progressive de la clientèle, un stress des receveurs et agents de guichets etc...



Fort de ce constat, le syndicat exige le paiement immédiat de toutes les créances de la Poste vis-à-vis de l'État, le paiement intégral des arriérées de rémunération du service public, la réforme du système de financement du service public et du fonds universel des postes, l'élection de la Poste au fonds Force-covid-19 pour compenser les pertes énormes occasionnées par la pandémie etc...



À cette occasion, le cadre unitaire des organisations syndicales de la Poste a lancé un slogan qui est de "sauver la Poste des abysses et de la torpeur de l'État"...