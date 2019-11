Kaolack : Seydi Gassama zappe la question d'un journaliste sur l'affaire du maître coranique arrêté pour mauvais traitements sur ses élèves à Coki

Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal qui a pris part ce mardi aux activités de sensibilisation, d’information, de formation et de visite des lieux de privation de liberté organisées à Kaolack par l'ONLPL, a refusé de répondre à la question d'un journaliste relative à l'affaire du maître coranique interpellé pour mauvais traitements sur ses élèves dans l'arrondissement de Coki.



À la question " Il y a une actualité qui…?", Monsieur Gassama a tout simplement coupé la parole au journaliste en disant en wolof " Actualité boobu Dumassi Wax, Bayil Ma yèm Ci séminaire bi...Wax Naci torop...Serigne daara yi gnigui May saga rek…" ( Je ne parlerais pas de cette actualité, je vais m'en arrêter au séminaire...J'en ai parlé et les maîtres coraniques ne cessent de m'insulter…(rires)



À rappeler que le maître coranique qui a été interpellé à Coki, exerçait des pratiques esclavagistes contre des enfants. Lui et les parents des enfants ont été tous arrêtés...