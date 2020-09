Kaolack / Serigne Mboup sur les individus qui apportent leurs contributions aux sinistrés devant les caméras : « C'est de la tromperie et de la corruption »

Après avoir visité les zones inondées et inondables de Kaolack dont Kasaville, Khakhoune, parcelles assainies, Ndorong, Sam etc, le président de la chambre de commerce de Kaolack, a fait face à la presse pour donner ses impressions sur la situation qui prévaut dans ces différents sites. Serigne Mboup qui s'est félicité des efforts que l'État est en train de consentir dans le cadre de l'assainissement de la ville de Kaolack, a donné ses idées pour la récupération de cette eau en vue de son utilisation en faveur de la population.



Le président de "Ande Défar Kaolack" a par ailleurs fustigé le phénomène qui accompagne les appuis qui sont accordés aux sinistrés. À le croire, "certes les populations ont besoin de vivres dans ce contexte, mais en toute discrétion et dignité loin des shows médiatiques dont l'unique but est de le monnayer par la suite. Cela doit être interdit. Je pense qu'on peut aider mais pas avec les médias, car c'est de la tromperie et de la corruption". Mr Mboup n'a aussi manqué de se prononcer sur l'affaire de la chambre de commerce de Dakar...