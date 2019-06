Kaolack : Serigne Mboup se prononce sur sa candidature à la mairie de Kaolack, son amitié avec le président Macky Sall et l'implantation d'Auchan au cœur de ville.

Après avoir rencontré hier les présidents des différentes gares routières de Kaolack et aujourd'hui la population à travers un petit-déjeuner, le président Serigne Mboup, a fait face à la presse locale de Kaolack afin de se prononcer sur l'actualité nationale et locale. Entre autres sujets abordés lors de cette rencontre, sa candidature à la mairie de Kaolack et le tollé qu'il a créé dans l'arène politique, son amitié avec le président de la République. Le patron de la Chambre de commerce de Kaolack n'a laissé aucune question le concernant. Il est aussi revenu sur l'implantation d'Auchan à Kaolack en confirmant avoir signé un contrat avec cette multinationale d'un montant de 84 millions de Fcfa afin que cette grande surface puisse s'implanter au cœur de ville de Kaolack...