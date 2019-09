Kaolack : Serigne Mboup au secours des populations des Abattoirs-Djolofène

Les équipes de la coalition And Défar Kaolack, continuent le combat sur le front de la lutte contre les inondations dans la commune de Kaolack.

Après leur déploiement dans les principaux sites inondables, les camarades de Habib Lèye étaient encore sur le terrain pour permettre aux populations impactées par les pluies diluviennes des semaines dernières de sortir des eaux. Leur cible : le quartier des Abattoirs –Djolofène.

Là sur des terres allomorphes le déluge des semaines dernières a fait beaucoup de dégâts, avec des habitations inaccessibles par les véhicules.

Image emblématique de ce décor lacustre, le terrain de l’équipe locale, l’ASC Alboury, récente demi-finaliste des phases finales du championnat populaire littéralement noyé sous les eaux. « Nous avons mobilisé avec le soutien du président Serigne Mboup pas moins de 3 motopompes, des tuyaux des brouettes et des pelles afin de débarrasser l’aire de jeu des eaux après 5 heures de lutte âpre.

Les populations à l’image des femmes du quartier ont été à l’avant dans cette mobilisation pour rendre le quartier accessible. Nous n’avons pas assez de mots pour remercier le président Serigne Mboup qui, contrairement à certaines personnalités, ne réside pas dans le quartier, mais a tenu à nous apporter ce soutien logistique », s’est félicité Baye Dame Dieng, un habitant de ce fief des Djolof-Djolof au cœur de la capitale du Saloum.



« Ce que nous faisons, nous le faisons pour nous-mêmes, pour notre famille, et quand quelqu’un comme Serigne Mboup vient nous appuyer, nous ne pouvons que le remercier, en espérant que son action puisse inspirer d’autres, notamment des personnalités originaires de ce quartier » , a fait observer le sieur Diaw, ancien chef de quartier et représentant de la CCR de l’ancien député Alioune Dia à Kaolack.



Résultat de ces intenses efforts : le terrain de l’équipe de l’ASC est totalement asséché et pourrait reprendre du service pour les poulains du président Moussa Diama Diop pour la reprise des navétanes au sein de L’ODCAV de Kaolack.



À noter que dans la matinée, un petit déjeuner de travail avait réuni autour du président Mboup, des opérateurs économiques locaux et la mise en place d’un fonds régional de soutien aux sinistrés est la proposition qui a reçu un écho favorable de la part des participants...