Kaolack : Serigne Mboup au chevet des détenus de la maison d'arrêt et de correction (MAC)

Le président Serigne Mboup a offert une motopompe et des accessoires à la MAC de Kaolack en vue de lutter contre les eaux de pluie qui avaient fini d’envahir cette prison. La remise du don a eu pour cadre les bureaux du régisseur de la prison. Une occasion pour Mr Konté de rappeler les nombreuses actions du patron de la CCIAK à l’endroit des pensionnaires de la MAC « J’ai eu à rencontrer le président Mboup en marge d’une réunion à la gouvernance. Étant au courant de ses nombreuses actions sociales, je lui ai fait part de nos préoccupations. Il s’est spontanément proposé de nous apporter personnellement son soutien et celui de la chambre de commerce. C’est ainsi qu’il a promis de nous appuyer. Quand il a appris l’inondation de la MAC, il a dépêché son secrétaire général pour nous remettre un dispositif complet de pompage, qui nous a été d’un grand secours ».



L’institution consulaire et son président ne comptent pas s’arrêter là. En effet, selon le régisseur de ce centre de détention de la capitale du Saloum, d’autres projets de partenariat sont envisagés. A l’exemple de l’atelier de renforcement de capacité sur la transformation des céréales locales au profit des femmes en détention dans le cadre de l’Unité de Formation et de Transformation Agricole Consulaire (UFTAC) de la CCIAK.



Signalons que la principale chambre consulaire du Saloum n’en est pas à son premier partenariat avec les centres de détention. Elle a appuyé dans le passé le camp pénal de Koutal en denrées alimentaires pour améliorer l’ordinaire de ses pensionnaires ainsi qu’un téléviseur grand écran pour permettre aux pensionnaires de suivre la dernière CAN en Egypte. Ces deux dernières années, elle leur a offert des semences et intrants agricoles pour l’exploitation d’un champ de 5 ha par les prisonniers...