Kaolack / Sam : Un vieux de 70 ans trouvé mort dans une place publique. (Djouléékay).

On l'appelait « Mame Nar ou Moustapha » dans ce quartier populeux de Sam à Kaolack.



Ce matin, comme à l'accoutumée, il est parti chez la vendeuse de bouillie (fondé) pour acheter de quoi mettre sous la dent, d'après les indiscrétions. Il a d'abord commencé à vomir et arrivé à hauteur de la place publique communément appelée « Djouléékay » à Médina Baye, la victime est tombée de tout son long avant de rendre l'âme au niveau de ce lieu destiné aux prières des grands événements (Tabaski, Korité etc).



Alertés par les voisins, les sapeurs-pompiers et la police se sont déportés sur place pour respectivement évacuer le corps à la morgue de l'hôpital régional de Kaolack et procéder au constat d'usage...



Le vieux Mame Nar qui avait l'habitude de fréquenter tous les jours une boutique gérée par son petit frère non loin du Djouléékay, serait originaire de Darou moukhty...