Kaolack, Saint-Louis, Tambacounda, Ourossogui et Ziguinchor : L’importante quantité de machines à sous et près de 4 millions saisis par la gendarmerie…

La gendarmerie nationale a procédé à la saisie de plusieurs machines à sous. Une opération menée sur l'étendue du territoire national. C’est la compagnie de gendarmerie de Matam renforcée par l'Escadron de Surveillance et d'Intervention de Ourossogui qui a abouti à l'arrestation d'un individu de nationalité étrangère qui transportait illégalement cinquante-et-une (51) machines à sous et divers lots de matériel de rechange. Lesdits matériels ont fait l'objet de saisie ainsi que la camionnette ayant servi au transport, lit-on dans un communiqué signé par la division de communication de la gendarmerie. Une opération conjointe menée dans la nuit du 26 août 2022.



Ainsi selon le texte parcouru à Dakaractu, depuis le début de l'année, l'intensification des actions de la Gendarmerie nationale dans ce registre a permis l'interpellation de dix-huit (18) individus, souvent, de nationalité étrangère, la saisie de trois millions quatre cent quatre-vingt-dix-huit mille six cents (3 498 600) francs CFA ainsi que cent quatre-vingt-sept (187) machines à sous dont cinquante (50) à Kaolack, cinquante et une (51) à Saint-Louis, quarante-sept (47) à Tambacounda et trente-neuf (39) à Ziguinchor.



Des opérations menées sur instruction du Haut Commandement qui ont permis de saisir une centaine de machines à sous lors des opérations.