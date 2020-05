Kaolack / Reprise des cours au 02 juin 2020 : Au minimum 20 élèves par classe seront acceptés dont 1 par table avec une distanciation physique de 1,5m.

La reprise des cours sera bientôt effective dans l'académie de Kaolack. En prélude à cette date, les autorités académiques et administratives ont décidé de prendre les devants pour une bonne organisation de cette mission.



Ce jeudi, un comité régional de développement( Crd), s'est tenu pour les besoins des préparatifs. Déjà, l'objectif est de faire revenir les enseignants qui sont hors de Kaolack." 19 975 enseignants sont recensés dont 1 602 qui sont hors de l'académie de Kaolack. Donc, la mobilisation et les conditions qu'il faudrait assurer pour le retour des enseignants, ne vont considérer que les 1 602 enseignants. Nous avons dressé des listes exhaustives et tous les enseignants qui sont hors région, ces listes seront remises au gouverneur, au ministre de l'éducation nationale et au ministre de l'intérieur pour que les conditions soient prises telles la délivrance des autorisations afin que les enseignants reviennent à leur travail…", a fait entendre, l'inspecteur d'académie de Kaolack, Siaka Goudiaby.



S'agissant des mesures qui vont être prises pour le respect des gestes barrière, les autorités ont également prévu de privilégier la distanciation physique entre les potaches." On nous demande de reprendre les classes d'examen uniquement, mais dans le strict respect des mesures sanitaires. Cela veut concrètement dire qu'il faut reprendre les cours en réorganisant le dispositif pédagogique. Et dans chaque classe, il faut un objectif de 20 élèves au maximum. Les élèves dans les classes seront assis un par table avec une distanciation physique d'1m50 entre les tables bancs…", a-t-il expliqué.



Présidant ledit Crd, le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, a promis d'engager tous les corps de l'administration territoriale afin que ce projet puisse aboutir...