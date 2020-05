Kaolack / Reprise des cours : 73.373 masques, 1.020 flacons de gel, 1.020 désinfectants etc, remis aux structures d'éducation et de formation de la région (Mamadou Talla).

La gouvernance de Kaolack a abrité ce matin, la cérémonie de remise officielle de matériel de prévention destiné aux structures d'éducation et de formation de la région de Kaolack ( écoles élémentaires, lycées, services de l'éducation et de la formation etc).



Le ministre de la l'éducation nationale, Mamadou Talla, a ainsi procédé à la remise de 73.373 masques, 1.020 flacons de gel, 1.020 désinfectants entre autres produits, en présence du gouverneur de la région, du préfet, de l'Inspecteur d'Académie (IA), des syndicats, etc...



Dans son speech, le ministre a répondu aux interrogations des syndicats liées au dispositif pour assurer une très bonne rentrée des classes en cette période de pandémie.



"En venant à Kaolack, nous savons qu'il y a beaucoup d'élèves ici. Nous avons au total 38 391 candidats quand on considère l'ensemble des examens au niveau de l'éducation nationale, mais même au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, nous avons 829 candidats…", a informé le ministre de l'éducation nationale qui s'est rendu avec sa délégation au niveau d'un lycée et d'une école primaire...