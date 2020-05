Kaolack / Répartition de l'aide alimentaire : Le comité communal de pilotage lave à grande eau les délégués de quartier convoqués à la police.

Dans la commune de Kaolack, la façon dont le ciblage pour la distribution de l'aide alimentaire a été effectué avait amené certains à porter plainte contre des délégués de quartier.



Ainsi, le comité communal de pilotage a fait face à la presse ce jeudi matin pour éclairer la lanterne de l'opinion sur ce qui s'est vraiment passé dans les 45 quartiers de la commune de Kaolack.



" Au niveau du comité de ciblage de la commune de Kaolack dont nous sommes membres, jusqu'à ce jour, toutes les opérations se sont déroulées dans les différents quartiers. Nous avons ciblé 45 quartiers et dans l'ensemble de ces 45 quartiers, le comité de ciblage n'a recu aucune réclamation. Il est donc surprenant de voir des délégués convoqués au niveau de la police pour cette affaire de ciblage. Et nous le regrettons parce qu'il s'agit d'agents de l'Etat qui travaillent pour la communauté et je crois qu'on leur doit respect. Je reviens pour dire que nous nous sommes divisés en 9 binômes, chaque binôme a contrôlé une zone de 5 quartiers, ce qui fait 45 quartiers. Donc, le maillage a été vraiment bien fait…", a fait savoir le premier adjoint au maire, le Docteur Thierno Dièye.



Prenant la parole, madame Sokhna Seynabou Mbacké, membre du comité communal de pilotage, a tenu à rassurer les kaolackois sur la façon dont les listes ont été dressées. Selon elle, les opérations ont été faites dans la transparence et les populations devraient plutôt remercier les délégués de quartier qui ont laissé leurs occupations pour se concentrer sur ce travail de ciblage...